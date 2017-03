'Volkswagen-uitstoot kost 1200 levens'

ANP 'Volkswagen-uitstoot kost 1200 levens'

BOSTON - Ongeveer 1200 Europeanen zullen eerder sterven door de uitstoot van Volkswagens met sjoemelsoftware. Zij gaan ongeveer tien jaar eerder dood dan zonder de vervuiling zou zijn gebeurd. Dat zeggen wetenschappers van de Amerikaanse technologische universiteit MIT vrijdag in het wetenschapsblad Environmental Research Letters.

Door ANP - 3-3-2017, 18:50 (Update 3-3-2017, 18:50)

Volgens het Massachusetts Institute of Technology zullen 500 van die 1200 doden in Duitsland vallen. De resterende slachtoffers komen uit buurlanden als Polen, Frankrijk en Tsjechië. In Nederland zouden ongeveer 25 mensen vroeger sterven door de Volkswagen-vervuiling. ,,Luchtvervuiling houdt zich niet aan grenzen. Een auto in Duitsland kan dus grote gevolgen hebben in buurlanden'', aldus een van de onderzoekers.

Als Volkswagen nog de auto's dit jaar aanpast en de extra vervuiling oplost, kan dat voorkomen dat nog eens 2600 Europeanen voortijdig sterven. Dat zou bovendien 4,1 miljard euro aan gezondheidskosten schelen.

Het MIT had eerder berekend dat de uitstoot van sjoemel-Volkswagens in de Verenigde Staten ongeveer zestig mensenlevens zou kosten. Daar ging het om minder voertuigen, bijna een half miljoen auto's tegenover 2,6 miljoen in Duitsland. Bovendien heeft Europa als geheel meer inwoners dan de Verenigde Staten.