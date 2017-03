Turkse minister kan toch niet spreken

ANP Turkse minister kan toch niet spreken

FRECHEN - Ook het optreden in Duitsland op een alternatieve plek van de Turkse minister van Economische Zaken Nihat Zeybekci gaat bij nader inzien niet door. De exploitant van de zaal in Frechen waar de bijeenkomst zondagavond zou zijn, wil de ruimte niet voor het treffen beschikbaar stellen. De Duitse politie maakte dat vrijdag bekend.

Door ANP - 3-3-2017, 17:28 (Update 3-3-2017, 17:28)

Het centrum voor kiezers in het buitenland van de Turkse partij AKP van Zeybekci kwam eerder op de dag met het bericht dat er in Frechen een alternatief was gevonden voor het afgelaste treffen in Keulen.

De spanningen tussen Duitsland en Turkije liepen donderdag op toen bekend werd dat optredens in Duitsland van twee Turkse ministers werden tegengehouden. Zeybekci zou in een gemeentehuis van een stadsdeel van Keulen in Duitsland wonende landgenoten toespreken maar Keulen hield dat tegen. De gemeente Gaggenau stak een stokje voor een bijeenkomst met minister van Justitie Bekir Bozdag.

De ministers willen hun landgenoten toespreken in verband met het referendum in Turkije over de overgang naar een presidentieel systeem en veranderingen van de grondwet. Turken in het buitenland mogen ook stemmen.