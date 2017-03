Dreiging Antwerpen 'niet concreet'

BRUSSEL/ANTWERPEN - Van het filmpje waarop een man in het station van Antwerpen een aanval aankondigt gaat geen concrete dreiging uit. Het dreigingsniveau wordt dan ook niet verhoogd, hebben de Belgische autoriteiten vrijdag beslist na een analyse.

Door ANP - 3-3-2017, 14:39 (Update 3-3-2017, 14:39)

,,Er is geen reden tot paniek'', zegt een woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Het beweerde verband met terreurgroep IS is vooralsnog niet aangetoond.

De politie heeft het toezicht op Antwerpen Centraal sinds donderdagavond wel verscherpt naar aanleiding van de video. De verhoogde waakzaamheid blijft van kracht.

Op de video toont de man een papier met het IS-logo en een tekst in het Engels: ,,We zijn nog steeds hier" en ,,We gaan aanvallen''. Dergelijke filmpjes zijn bedoeld om angst te creëren, zeggen kringen rond Jambon. ,,We mogen dus niet in die val lopen.''