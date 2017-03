Turkse minister kan toch praten

ANP Turkse minister kan toch praten

ISTANBUL/FRECHEN - Een van de twee afgelaste optredens in Duitsland van Turkse ministers gaat waarschijnlijk op een alternatieve plek toch door. Minister van Economische Zaken Nihat Zeybekci zal zondagavond landgenoten toespreken in Frechen, een gemeente naast Keulen.

Door ANP - 3-3-2017, 13:41 (Update 3-3-2017, 13:41)

De aanvankelijke bijeenkomst met Zeybekci zou in een gemeentehuis van een stadsdeel van Keulen plaatsvinden. Keulen wilde echter geen zaal verhuren aan de organisatie, de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD). Een centrum voor kiezers in het buitenland van de Turkse partij AKP van Zeybekci maakte vrijdag bekend dat er een alternatief was gevonden.

Het afgelasten van de optredens van de twee ministers veroorzaakte donderdag voor de nodige commotie. Turkije riep onder anderen de ambassadeur van Duitsland op het matje.