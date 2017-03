Senator: Duterte zal verdiende loon krijgen

ANP Senator: Duterte zal verdiende loon krijgen

MANILLA - Leila de Lima, de voormalig minister van Justitie van de Filipijnen, die sinds 23 februari in de gevangenis zit, heeft vrijdag president Rodrigo Duterte opgeroepen op te houden met de onwettige moorden op vermeende drugscriminelen.

Door ANP - 3-3-2017, 12:20 (Update 3-3-2017, 12:20)

,,Psychopaat Duterte en de mensen die blind zijn moordbevelen opvolgen moeten ophouden de wereld voor de gek te houden. Op een dag zullen ze de prijs betalen voor het wegkijken, het fabriceren van valse bewijzen en de illegale moordpartijen,'' aldus De Lima in een handgeschreven boodschap.

De Lima was voorzitter van een senaatscommissie die onderzoek deed naar de vele moorden in het Filipijnse drugsmilieu, totdat ze vorige week werd gearresteerd op verdenking van het toelaten van drugs in gevangenissen tijdens haar ministerschap.

Sinds de president in 2016 zijn 'oorlog tegen drugs' afkondigde, zijn naar schatting een kleine 8000 mensen omgekomen. Van hen stierven er zo'n 2500 tijdens acties van de politie.