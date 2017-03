Maleisië verscherpt grenscontroles

KUALA LUMPUR - Maleisië verscherpt met ingang van vrijdag de grenscontroles. Het hoopt daarmee Noord-Koreanen te kunnen vinden die ervan worden verdacht achter de moord zitten op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un.

Door ANP - 3-3-2017, 10:45 (Update 3-3-2017, 10:45)

Tegen een 47-jarige medewerker van de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Air Koryo is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanval, maar is nog spoorloos. Amerikaanse en Zuid-Koreaanse veiligheidsdiensten denken dat geheim agenten uit Noord-Korea achter de aanval zitten. Het hoofd van de Maleisische politie zei vrijdag dat mogelijk nog twee verdachte Noord-Koreanen van 37 en 44 jaar oud zich in zijn land schuilhouden.

De twee eerder opgepakte vrouwen uit Indonesië en Vietnam zitten nog steeds vast. Zij kunnen de doodstraf krijgen. Zelf beweren ze dat ze waren misleid en dachten mee te doen aan een onschuldige grap.

De aanval op Kim was op 13 februari. Op de korrelige beveiligingsbeelden is te zien dat twee vrouwen iets op het gezicht van Kim smeren. Volgens de Maleisische autoriteiten ging het om het VX zenuwgas, een verboden chemisch wapen. Kim was binnen een uur dood door het snelwerkende gif.