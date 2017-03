Bommelding in stad die Turkse minister weert

GAGGENAU - Na een bommelding is vrijdagmorgen het stadhuis van de Duitse stad Gaggenau ontruimd. De burgemeester sluit niet uit dat de melding verband houdt met het besluit een bezoek van de Turkse minister van Justitie naar Gaggenau te schrappen.

Door ANP - 3-3-2017, 10:30 (Update 3-3-2017, 10:30)

De Turkse minister wilde in Duitsland wonende landgenoten in Gaggenau toespreken over het komende referendum in Turkije over de overstap naar een presidentieel systeem en veranderingen van de grondwet. Gaggenau stak daar donderdag een stokje voor. In de feestzaal in Gaggenau werden donderdag aanvankelijk vierhonderd bezoekers verwacht. Toen bekend werd dat de minister zou komen, steeg het animo aanzienlijk. Dat werd de gemeente te veel. Volgens de gemeente kon de veiligheid niet worden gegarandeerd.

Keulen houdt een bijeenkomst zondag tegen met de minister van Economische Zaken Nihat Zeybekci.