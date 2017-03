'Advies aan Trump medewerkers Obama te lozen'

WASHINGTON - Adviseurs van Donald Trump vinden dat de president zijn regering moet zuiveren van politieke benoemde medewerkers van het voormalige staatshoofd Barack Obama. De adviseurs denken dat de medewerkers informatie die schadelijk is voor Trump naar de media hebben gelekt, aldus de nieuwssite Politico vrijdag.

Door ANP - 3-3-2017, 8:52 (Update 3-3-2017, 8:52)

Bronnen in het Witte Huis zeiden tegen Politico dat de discussie over medewerkers van Obama in de regering-Trump de laatste weken steeds feller wordt. Adviseurs zouden tegen Trump hebben gezegd dat het tijd is actie te ondernemen. ,,Een verbazingwekkend aantal besluiten wordt genomen door aangestelden die het geheel oneens zijn met Trump en alles waar hij voor staat'', zei Newt Gingrich, een prominente medestander van de huidige president.

De adviseurs van Trump verwijten regeringsfunctionarissen die door Obama zijn benoemd onder meer het lekken van informatie over contacten tussen de minister van Justitie Jeff Sessions en Rusland.