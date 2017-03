Sessions ontkent te hebben gelogen onder ede

WASHINGTON - De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft niet gelogen tegen de senaatscommissie die hem onder ede ondervroeg over zijn contact met Russen. Dat gebeurde toen over zijn benoeming tot minister werd gesproken. ,,Ik heb tegen de commissie de waarheid gesproken. De beschuldigingen zijn vals", zei hij donderdag.

Door ANP - 2-3-2017, 22:37 (Update 2-3-2017, 22:47)

De 70-jarige Sessions had tijdens de verkiezingscampagne van Trump tot twee keer toe contact met de Russische ambassadeur Sergei Kislijak. Na de bewering door The Washington Post dat hij over Trump en de campagne had gesproken, eisten de Democraten in het Huis van Afgevaardigden onmiddellijk dat Sessions zou aftreden. Enkele Republikeinen uitten eveneens hun onvrede over de minister.

Op een persconferentie in Washington zei hij dat hij met de Russen zeker niet over de campagne of over zaken met betrekking tot Trump had gesproken. ,,We spraken over heel andere aangelegenheden. Over terrorisme en Oekraïne. Er kwamen géén politieke zaken aan de orde", zei hij nadrukkelijk. Hij beloofde dat hij met de Senaatscommissie contact zal opnemen om desgewenst zijn verklaring van destijds toe te lichten. Hij gaf toe dat hij wel had moeten zeggen dat hij contact met de ambassadeur had gehad.

Sessions heeft na overleg met zijn staf inmiddels besloten zich niet te bemoeien met het onderzoek dat momenteel loopt naar eventuele Russische inmenging in de Amerikaanse politiek en contact met mensen uit het Trump-kamp ten tijde van de verkiezingscampagnes. Hij wil daarmee elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen.