ANP EU-parlement wil visumplicht voor Amerikanen

BRUSSEL - Voor Amerikanen die naar Europa reizen zou de visumplicht moeten worden ingevoerd. Een meerderheid van het Europees Parlement stemde daar donderdag voor.

Door ANP - 2-3-2017, 15:37 (Update 2-3-2017, 15:37)

Amerikanen hebben nu een visumvrijstelling voor de EU, maar de VS eisen wel een visum van Bulgaren, Roemenen, Cyprioten, Kroaten en Polen als ze naar de VS willen reizen. Het parlement wil dat de Europese Commissie binnen twee maanden maatregelen treft. Dat had volgens de regels eigenlijk vorig jaar al moeten gebeuren.

De commissie meldde in december dat de VS blijven weigeren de vijf EU-landen vrij te stellen van de visumplicht. Overleg met de VS is ,,vruchteloos’’ geweest, maar de druk zou in de eerste helft van dit jaar worden opgevoerd.

De visumplicht voor Amerikanen zou in eerste instantie voor een jaar gelden. Brussel en de lidstaten vrezen echter de gevolgen die dat zou hebben voor de handel, het toerisme en de algehele relaties met de VS.