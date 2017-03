Miljoenen Duitsers leven onder armoedegrens

BERLIJN - De Duitse staat meldde in januari trots een begrotingsoverschot van meer dan 19 miljard euro, maar die economische voorspoed straalt lang niet af op alle Duitsers. Bijna 13 miljoen Duitsers leven namelijk onder de armoedegrens en dat aantal groeit.

Door ANP - 2-3-2017, 14:19 (Update 2-3-2017, 14:19)

Dat meldde de Duitse non-profitorganisatie Evenwichtige Welvaartsvereniging (Paritätische Wohlfahrtsverband) die elk jaar met een armoedemeter komt. De jongste cijfers hebben betrekking op 2015 toen de economische opleving in Duitsland in volle gang was.

De organisatie noemt iemand arm als het inkomen minder is dan 60 procent van het gemiddelde gezinsinkomen. Het aantal arme Duitsers is goed voor 15,7 procent van de bevolking en was sinds de eenwording in 1989 nog niet zo hoog, aldus de vereniging.