Macron wil Franse pensioenen aanpakken

ANP Macron wil Franse pensioenen aanpakken

PARIJS - De gematigde Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron heeft donderdag het verkiezingsmanifest van zijn partij En Marche gepresenteerd.

Door ANP - 2-3-2017, 12:02 (Update 2-3-2017, 12:02)

De 39-jarige voormalig minister van Economische Zaken wil de in zijn ogen te riante pensioenen van ambtenaren aanpakken en gelijkschakelen met de oudedagsvoorzieningen van werkenden in het bedrijfsleven.

Verder wil hij het aantal nationale en regionale parlementsleden met eenderde inkrimpen en voor 10 miljard euro aandelen van de staat in Franse bedrijven verkopen. Hij wil dat geld gebruiken om te investeren in innovaties en de integratie van vreemdelingen. Macron wil verder bedrijven belonen die mensen uit achterstandsbuurten in dienst nemen met 15.000 euro per werknemer.

En Marche werpt zich op als alternatief voor het Front National van Marine Le Pen en het rechtse blok van de door schandalen geplaagde Francois Fillon. Macron staat in de peilingen tweede achter Le Pen en zou daardoor een goede kans maken om in de tweede ronde Le Pen te verslaan. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn op 23 april en 7 mei.