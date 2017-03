'Minister moet opstappen om contact Rusland'

ANP 'Minister moet opstappen om contact Rusland'

WASHINGTON - De leider van de Democratische Partij Nancy Pelosi vindt dat justitieminister Jeff Sessions moet opstappen. Dat zei Pelosi woensdag in een reactie op de onthulling van de Washington Post dat Sessions twee keer met de Russische ambassadeur heeft gesproken, maar dat niet heeft gemeld toen hij genomineerd werd als minister.

Door ANP - 2-3-2017, 7:31 (Update 2-3-2017, 7:31)

,,Sessions is niet geschikt om te functioneren als de hoogste gezagsdrager op het gebied van justitie in ons land. Hij moet aftreden", zei Pelosi.

In een eerste reactie op het nieuws zei Sessions dat de beschuldigingen niet kloppen. ,,Ik heb nooit met Russische diplomaten gesproken over campagnezaken. Het is een valse beschuldiging."

Twee weken geleden diende de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn zijn ontslag in. Hij raakte in opspraak omdat hij Amerikaanse sancties tegen Moskou zou hebben besproken met de Russische ambassadeur in de VS. Dat zou na de presidentsverkiezingen zijn gebeurd, maar nog voordat Trump daadwerkelijk president was.