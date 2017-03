Slachtofferaantal droogte Kenia stijgt snel

NAIROBI - Het aantal slachtoffers van de extreme droogte in Kenia stijgt snel. In een maand tijd is dat verdubbeld van 1,3 tot 2,7 miljoen. Ten minste 337.000 kinderen hebben direct hulp nodig om te overleven. Het Rode Kruis heeft daarom besloten de levering van voedsel en water flink op te voeren.

Door ANP - 2-3-2017, 7:24 (Update 2-3-2017, 7:24)

,,Ik heb gezien dat mensen totaal uitgeput zijn van de honger. Ze zijn zo verzwakt dat zij niet meer kunnen werken en nauwelijks meer kunnen lopen'', zegt Rode Kruis-directeur Gijs de Vries over de situatie die hij aantrof. ,,Ik heb ook hele magere kinderen gezien die zo snel mogelijk bijgevoed moeten worden. Directe actie is nodig.''

De Keniaanse overheid heeft in 23 provincies de alarmfase uitgeroepen, in tien andere is waakzaamheid geboden. In de grootste provincie Marsabit is 95 procent van de waterbronnen opgedroogd. Op verscheidene plaatsen in het land is cholera uitgebroken door het drinken van vervuild water. Door de droogte is de oogst grotendeels mislukt.

Ook in Somalië en Ethiopië is de toestand zeer verontrustend. In de Hoorn van Afrika worden meer dan 11 miljoen mensen bedreigd door hongersnood.