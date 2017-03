Honden ruiken verdachte stof in KLM-toestel

LOS ANGELES - Een onverwachte controle van de Amerikaanse Transport Security Administration (TSA) op KLM-vlucht KL602 op de luchthaven van Los Angeles heeft zondag voor consternatie geleid. De honden van de TSA sloegen namelijk aan en dat duidt normaal gesproken op de aanwezigheid van verdachte stoffen.

Door ANP - 2-3-2017, 4:33 (Update 2-3-2017, 4:33)

Daarop schakelde de TSA de luchthavenpolitie in waarna het vliegtuig dat Amsterdam als bestemming had, volledig werd uitgekamd. ,,Er is niets gevonden, de honden van TSA hebben een zeer gevoelige neus", zei een woordvoerder van de KLM donderdag. Er waren tijdens de controle geen passagiers in het toestel, stelt KLM.

De TSA-controles bestaan al meer dan tien jaar, maar het aanwezige luchthavenpersoneel was niet op de hoogte dat TSA dergelijke controles uitvoerde. Daarop ontstond verwarring.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC zou er wel een spoor van nitroglycerine zijn aangetroffen in het vliegtuig,maar kan dat ook afkomstig zijn van medicijnen, bijvoorbeeld in hartmedicijnen kan deze stof zitten.