Grote brand in sloppenwijk São Paulo

ANP Grote brand in sloppenwijk São Paulo

SAO PAULO - Bij een grote brand in een van de vele favela's in het Braziliaanse São Paulo zijn minstens vijftig huizen verwoest. Het vuur begon in de sloppenwijk Paraisópolis, pas na uren kon de brandweer de brand blussen.

Door ANP - 2-3-2017, 0:31 (Update 2-3-2017, 0:31)

Twee mensen liepen lichte rookvergiftiging op. In de miljoenenstad zijn er sinds jaarwisseling al meer dan veertig branden gemeld.