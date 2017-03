'Turkije valt bondgenoten VS in Syrië aan'

BEIROET - Het Turkse leger heeft samen met Syrische rebellen aanvallen uitgevoerd op dorpen in het noorden van Syrië die in handen zijn van milities die door de VS worden gesteund. Die beschuldiging komt van de milities in de dorpjes bij de stad Manbij.

Door ANP - 1-3-2017, 16:39 (Update 1-3-2017, 16:39)

De milities zijn van de Manbij Militaire Raad en horen bij de door Amerika gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Die zijn samen met de Koerdische YPG-militie de belangrijkste bondgenoten van het Westen in de strijd tegen IS.

De dorpjes liggen op ongeveer 27 kilometer van Manbij. De Turkse president Erdogan kondigde deze week aan dat de stad het volgende doel is in de campagne van het Turkse leger in het noorden van Syrië.