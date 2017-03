Europa wil vertrouwen burger terugwinnen

BRUSSEL - Veel Europeanen vinden de EU te bemoeizuchtig of juist te ver van zich afstaan. Na de financiële crisis, het geruzie over migratie en de brexit nemen nu steeds meer populistische partijen het Europese project onder vuur. Tijd voor een nieuwe blik op de toekomst, vindt de Europese Commissie.

Ze geeft daar woensdag een eerste aanzet voor en benadrukt dat input van burgers onmisbaar is. Het komende jaar worden in parlementen, steden en regio’s in Europa debatten over de toekomst van de unie georganiseerd. ,,Elke stem moet worden gehoord’’, schrijft de commissie woensdag in een zogenoemd witboek met vijf toekomstscenario’s.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker presenteert het witboek woensdagmiddag in het Europees Parlement. Het document is al in handen van het ANP.

Slagkrachtiger

Het startpunt voor het herwinnen van het vertrouwen is eensgezindheid onder de 27 lidstaten na het vertrek van de Britten, aldus Brussel. Door verdeeldheid zou Europa ten prooi vallen aan de belangen van grotere machten, is alvast de waarschuwing.

De eerste drie scenario’s komen neer op doorgaan zoals nu, terugschakelen naar alleen een interne markt en de vorming van kopgroepen op bijvoorbeeld defensie-, belasting- of justitieterrein. Het vierde pad wordt omschreven als 'minder doen, maar efficiënter’, waardoor de unie veel slagkrachtiger zou worden. In de vijfde 'federale’ optie zouden de lidstaten op veel meer terreinen bevoegdheden aan Brussel overdragen. Om te zeggen dat het gaat om een keuze tussen meer of minder Europa is te simplistisch, aldus de commissie.

De toekomstscenario's dienen als inspiratie voor de jubileumtop van eind maart in Rome. Regeringsleiders vieren dan de zestigste verjaardag van het Europese samenwerkingsproject. De bedoeling is dat ze eind dit jaar een echte keuze maken over de te volgen route.