Noord-Korea noemt gebruik zenuwgas 'absurd'

PYONGYANG - Noord-Korea heeft het gebruik van het zenuwgas VX om een van zijn burgers in Maleisië te vermoorden afgedaan als 'absurd'. Voor die veronderstelling bestaat geen enkele wetenschappelijke basis.

Door ANP - 1-3-2017, 12:52 (Update 1-3-2017, 12:52)

De regering in Pyongyang verklaarde woensdag dat het niet meer dan een aanname is van de Verenigde Staten en Zuid-Korea, gedaan met geen ander doel dan het imago van Noord-Korea te beschadigen.

De moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van Noord-Korea's leider Kim Jong-un, vond plaats op 13 februari op de luchthaven van Kuala Lumpur. Twee vrouwen, inmiddels wegens moord in staat van beschuldiging gesteld, zouden Kim zenuwgas in zijn gezicht hebben gespoten. De VS en Zuid-Korea lieten vrijwel onmiddellijk weten Noord-Korea voor de moord verantwoordelijk te houden.