Fillon blijft presidentskandidaat

ANP Fillon blijft presidentskandidaat

PARIJS - François Fillon trekt zich niet terug als kandidaat van de conservatieve Les Républicains voor de Franse presidentsverkiezingen. Hij heeft dat woensdag in Parijs in een verklaring bekendgemaakt. Hij is woedend over de aantijgingen van corruptie en sprak van 'politieke moord'.

Door ANP - 1-3-2017, 12:49 (Update 1-3-2017, 13:14)

Fillon wordt ervan beschuldigd dat hij als politicus zijn vrouw Penelope jarenlang voor veel geld op de loonlijst had staan, terwijl zij niets of nauwelijks iets uitvoerde. Hij wordt zelf op 15 maart gehoord, zo vertelde hij. Hij zei de feiten van de aanklacht nog niet te kennen.

De 62-jarige presidentskandidaat zei niet voor de druk te zullen zwichten. Toch ondervindt hij een enorme last van de affaire die inmiddels in Frankrijk Penelopegate is gedoopt. Fillon gold namelijk bij het begin van de campagnes als favoriet. Dat is door de aantijgingen inmiddels veranderd. In de jongste peiling van woensdag gaan Le Pen en Macron hem voor met respectievelijk 25 en 24 procent. Fillon staat op 21 procent.

Franse media speculeerden op zijn terugtreden als presidentskandidaat.