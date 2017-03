Noorwegen schendt Breiviks rechten niet

ANP Noorwegen schendt Breiviks rechten niet

OSLO - De Noorse overheid schendt de mensenrechten van massamoordenaar Anders Breivik door zijn detentie in een isoleercel met drie kamers niet. Een gerechtshof in Oslo verwerpt de bezwaren van Breivik hierover. Breiviks advocaat Oeystein Storrvik zegt verbaasd te zijn over de uitspraak en kondigt aan hiertegen in beroep te gaan bij de Hoge Raad van Noorwegen.

Door ANP - 1-3-2017, 12:49 (Update 1-3-2017, 13:13)

Breivik vermoordde in 2011 77 mensen. De overheid houdt de inmiddels 38-jarige moordenaar sinds zijn veroordeling in 2012 tot moord en terrorisme in afzondering in een gevangenis vast. Hij zit 21 jaar uit met de mogelijkheid op verlenging van de straf.

Het hof vernietigt met zijn oordeel de mening van een rechtbank, die zich wel kon vinden in Breiviks bezwaren tegen inhumane behandeling. De moordenaar eiste onder meer meer privacy en bewegingsvrijheid.