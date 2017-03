Zoon van hoge nazi geeft kunstwerken terug

KRAKAU - Horst von Wächter heeft woensdag in de Poolse stad Krakau drie schilderijen teruggegeven die zijn vader Otto er tijdens de Tweede Wereldoorlog had meegenomen. Hij riep Duitsers en Oostenrijkers die ook zogenoemde roofkunst in bezit hebben op zijn voorbeeld te volgen.

Door ANP - 1-3-2017, 10:09 (Update 1-3-2017, 10:09)

Otto von Wächter (1901-1949) was een in Oostenrijk geboren advocaat, hoge nazi-politicus en SS-generaal. Gedurende de bezetting van Polen was hij een tijd gouverneur van het district Krakau. Hij werkte onder meer mee aan de vorming van het ghetto en de transporten van Joden.

De twee stukken zijn een achttiende-eeuwse antieke landkaart van Polen en een aquarel uit de negentiende eeuw. De kunstwerken werden in 1939 meegenomen door Von Wächter. De Poolse politica en wetenschapper Magdalena Ogorek wist beide werken te traceren.

Otto von Wächter stierf op 48-jarige leeftijd in het Vaticaan, waar hem door een Oostenrijkse bisschop onderdak was verleend.