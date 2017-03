Iraaks leger voltooit omsingeling van Mosul

BAGDAD - Het Iraakse leger heeft woensdagochtend de laatste uitvalsweg van Mosul onder controle gebracht. Daarmee zijn de terroristen van Islamitische Staat die het westelijk stadsdeel bezet houden, omsingeld.

Door ANP - 1-3-2017, 9:26 (Update 1-3-2017, 9:26)

De 9e pantserdivisie van het Iraakse leger heeft bijna uitzicht op de zogenoemde Syrië Poort van de stad, de belangrijkste toegang aan de noordwestelijke kant van Mosul. Met de terroristen zitten ook de naar schatting 650.000 bewoners van het westelijk stadsdeel nu vast. Het Rode Kruis trekt om die reden op met de soldaten.

Mosul is de derde stad van het land, niet ver van de grens met Turkije. In januari werd het oostelijk stadsdeel al heroverd op Islamitische Staat, dat de stad in de zomer van 2014 innam. Het Iraakse leger had bijna vier maanden nodig om het oosten in te nemen. Een week geleden heroverden de regeringstroepen met steun van de Amerikanen de luchthaven van Mosul, hetgeen een vlotte aanvoer van soldaten en materieel mogelijk maakt.

Irak en de Verenigde Staten hopen dat de herovering van de hele stad het einde betekent van het door IS uitgeroepen kalifaat in Irak.