'Trump overweegt versoepeling immigratiewet'

ANP 'Trump overweegt versoepeling immigratiewet'

WASHINGTON - President Donald Trump overweegt wetgeving die voor illegale immigranten in de Verenigde Staten het pad effent naar een legale status, maar niet meteen naar het Amerikaans staatsburgerschap. Dat hebben CNN en Politico dinsdag gemeld. Ze beriepen zich op informatie van een belangrijke functionaris uit het Witte Huis.

Door ANP - 28-2-2017, 23:11 (Update 28-2-2017, 23:11)

Het vermoeden bestaat dat dit Trump zelf is, als voorproefje van zijn toespraak in de Senaat. Hij zou tijdens een lunch met vertegenwoordigers van achttien nieuwsbedrijven gezegd hebben dat mensen die al lang vreedzaam in de VS wonen en werken en geen misdaden hebben gepleegd niet zo bang hoeven te zijn voor uitzetting. Het land kan deze versoepeling van de wetsvoorstellen wel gebruiken om de spanning te verminderen.

Deze ommezwaai in Trumps strenge immigratiebeleid zou verrassend zijn. Eerder liet hij geen gelegenheid onbenut de ruim 10 miljoen mensen zonder verblijfsvergunning deportatie in het vooruitzicht te stellen.