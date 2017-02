EP wil af van onschendbaarheid Le Pen

BRUSSEL - Het Europees Parlement wil een eind maken aan de parlementaire onschendbaarheid van de Franse afgevaardigde Marine Le Pen, die via Twitter beelden van IS-geweld verspreidde. De leden van de commissie voor juridische zaken toonden zich daar in overgrote meerderheid voorstander van, zei Laura Ferrara, die dit dossier onder haar hoede heeft.

Door ANP - 28-2-2017, 20:06 (Update 28-2-2017, 20:06)

Dit commissiebesluit over de opheffing van Le Pens onschendbaarheid moet nog worden bevestigd door het gehele Europarlement. Volgens Ferrara is nog niet bekend wanneer deze plenaire stemming is.