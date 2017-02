Deal over handel in CO2-rechten doorgedrukt

BRUSSEL - Een meerderheid van de EU-lidstaten, waaronder Nederland, is het dinsdag eens geworden over de vermindering van de handel in CO2-rechten. Negen lidstaten gingen niet akkoord, maar dat was niet genoeg om het compromis te blokkeren. Dat bleek na een dag van verhitte onderhandelingen tussen de 28 milieuministers in Brussel.

Door ANP - 28-2-2017, 19:17 (Update 28-2-2017, 19:17)

Het zogeheten ETS-systeem stimuleert bedrijven nu te weinig om hun CO2-uitstoot te verminderen omdat er te veel emissierechten in omloop zijn. Het totaal aantal rechten gaat vanaf 2021 jaarlijks met 2,2 procent omlaag, besloten de bewindslieden. Vanaf 2024 wordt nog eens een groot aantal extra rechten geschrapt, waardoor de prijs van vervuiling verder omhoog gaat. Dit wordt als cruciaal gezien om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma had aan het begin van het overleg gedreigd niet akkoord te gaan als het ETS-systeem niet stevig zou worden aangescherpt. Zij stemde uiteindelijk in met de compromistekst.

De lidstaten gaan nu in onderhandeling met het Europees Parlement.