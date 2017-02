Noord-Korea woedend over verdachtmakingen

ANP Noord-Korea woedend over verdachtmakingen

GENÈVE - Noord-Korea heeft woedend gereageerd op de bewering dat in het land tonnen chemische wapens liggen opgeslagen. De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat dinsdag in Genève tijdens een VN-bijeenkomst over ontwapening . Hij stelde het Noord-Koreaanse lidmaatschap van de VN ter discussie naar aanleiding van de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un met het zenuwgas VX in Maleisië.

Door ANP - 28-2-2017, 17:50 (Update 28-2-2017, 17:50)

De Noord-Koreaanse diplomaat Ju Yong-choi wees de verdachtmakingen van de hand. Hij noemde de opmerkingen van zijn collega uit het zuiden ,,verachtelijk, onverantwoordelijk, misplaatst en ongerijmd'' en zei dat het communistisch regime in Pyongyang ,,nooit chemische wapens heeft geproduceerd, opgeslagen of gebruikt''. Ju verwierp de veronderstellingen en speculaties over de gebeurtenis op het vliegveld van Kuala Lumpur ten stelligste.