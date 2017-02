Pakistan wil militaire rechtbanken herstellen

ISLAMABAD - De Pakistaanse regering wil na een reeks bloedige terreuraanslagen weer omstreden militaire rechtbanken invoeren. Ze moeten twee jaar blijven draaien en ervoor zorgen dat terroristen en extremisten sneller worden berecht. Het parlement stemt op 6 maart over een noodzakelijke aanpassing van de grondwet.

Door ANP - 28-2-2017, 17:42 (Update 28-2-2017, 17:42)

Pakistan voerde na een aanslag van de Pakistaanse Taliban op een school in december 2014 ook militaire rechtbanken in. Ze werden in januari weer opgeheven. In de twee jaar dat ze bestonden spraken ze 161 doodvonnissen uit en legden ze aan 113 extremisten gevangenisstraffen op.

Mensenrechtenactivisten stellen dat de militaire rechtbanken hun doel, het uitbannen van terroristen, niet hebben bereikt. Ondertussen kon het leger, dat tientallen jaren aan de macht was in Pakistan, de burgerregering ondermijnen en burgerlijke vrijheden inperken. Daarom voelde vrijwel niemand ervoor de militaire rechtbanken in januari te verlengen. De stemming is echter omgeslagen na een reeks aanslagen in februari, waardoor meer dan 130 doden of gewonden vielen.