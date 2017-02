EU-toezicht moet nieuwe dieselgate voorkomen

BRUSSEL - Een nieuw onafhankelijk Europees agentschap moet gaan toezien op de goedkeuring van nieuwe autotypes door nationale keuringsinstanties als de Nederlandse RDW. Dat moet een nieuwe 'dieselgate’ voorkomen zoals bij Volkswagen. Daar bleek gesjoemeld met gegevens over de uitstoot van dieselwagens.

Door ANP - 28-2-2017, 17:01 (Update 28-2-2017, 17:01)

De enquêtecommissie van het Europees Parlement die afgelopen jaar het gesjoemel onderzocht ging dinsdag met een kleine meerderheid akkoord met die aanbeveling. Het snoeiharde oordeel in het eindrapport over de rol van de EU-lidstaten en de Europese Commissie in het dieselschandaal werd vrijwel unaniem aangenomen.

De lidstaten zijn veel te slap geweest met het toezicht op autofabrikanten en de testen die de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen aan het zicht onttrokken. Het jarenlange gebrek aan handhaving door de Europese Commissie beoordeelt de onderzoekscommissie ook als wanbestuur.