ANP Juncker presenteert toekomstscenario's EU

BRUSSEL - De Europese Commissie presenteert woensdag een reeks scenario’s voor de toekomst van de EU na de brexit. Deze zogeheten White Paper dient als voeding voor een top in Rome, waar regeringsleiders zich eind maart buigen over hoe het verder moet met de unie.

Door ANP - 28-2-2017, 13:33 (Update 28-2-2017, 13:33)

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker komt het document woensdagmiddag toelichten in het Europees Parlement in Brussel. Een reflectie op de paden die de eenheid en samenwerking tussen de 27 lidstaten kunnen versterken, zo omschreef zijn woordvoerder het dinsdag. De lidstaten zijn verdeeld, bleek onlangs weer op een top in Malta.

Doorgaan op de oude weg, een meer federale EU en een Europa van verschillende snelheden, zijn drie van de scenario’s die in het White Paper worden genoemd, aldus ingewijden. De Europese Commissie komt dinsdagavond speciaal bijeen om zich er nog eens over te buigen.

Na 'Rome’ moet er een publiek debat komen, ,,want het moet over de mensen gaan’’, aldus Junckers woordvoerder. ,,We hopen zeer dat de leiders zo'n proces lanceren.''