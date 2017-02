Berlijn verbiedt omstreden moskeevereniging

BERLIJN - De gemeente Berlijn heeft de moskeevereniging Fussilet verboden. De terrorist Anis Amri die in december inreed op de kerstmarkt in de Duitse hoofdstad verkeerde frequent in deze kringen.

De politie doorzocht om zes uur dinsdagochtend 24 huizen en bedrijven in Berlijn. Daarbij werden liefst 460 mensen ingezet.

De politie verklaart dat de gebedsruimte een ontmoetingsplek was voor islamisten die bereid waren geweld te gebruiken. De beheerders sloten uit eigen beweging de moskee al een week geleden. Fussilet heeft inmiddels ook de huur van het pand opgezegd.

In de moskee is volgens de autoriteiten in het verleden onder meer geld ingezameld voor aanslagen in Syrië.

Tijdens onderwijs aan moslims in het gebedshuis werden jongeren geronseld voor de gewapende strijd van de terreurorganisatie Islamitische Staat.

De 24-jarige Tunesiër Amri bezocht de moskee dikwijls voor hij op 19 december met een gestolen vrachtwagen toesloeg. Hij doodde elf bezoekers van de markt en liet meer dan vijftig gewonden achter. Hij werd zelf op 23 december in Italië door de politie doodgeschoten.