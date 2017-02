Trump debuteert in het Congres

ANP Trump debuteert in het Congres

WASHINGTON - Donald Trump spreekt dinsdag in het Capitool in Washington voor het eerst het Amerikaanse Congres toe, de wetgevende vergadering van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De president zal zijn beleidslijnen voor de toekomst uit de doeken doen.

Door ANP - 28-2-2017, 4:12 (Update 28-2-2017, 4:12)

Trump zal vermoedelijk beginnen met kort de balans op te maken van zijn start als leider van de Verenigde Staten. Dat presidentieel begin had aardig wat voeten in de aarde, met onder meer het uiterst controversiële inreisverbod dat per decreet werd afgekondigd en vervolgens door een federale rechter weer werd tenietgedaan.

Het Witte Huis liet doorschemeren dat de president zich voor het Congres van een optimistische en vriendelijke kant zal laten zien. Trump heeft de Senators en Afgevaardigden nodig om zijn politiek vorm te geven. Dat gebeurt door wetsvoorstellen in te dienen, iets dat hij zelf niet kan.

De toespraak is geen officiële State of the Union, de Amerikaanse 'troonrede'. Dat gebeurt pas vanaf het tweede presidentiële jaar.