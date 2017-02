Oud-premier Major geeft brexit-tips

ANP Oud-premier Major geeft brexit-tips

LONDEN - De Britse oud-premier John Major is niet onder de indruk van de manier waarop zijn regering het vertrek uit de Europese Unie aanpakt. Major waarschuwde volgens The Guardian dat de harde toon rond de onderhandelingen niet in het Britse belang is.

Door ANP - 27-2-2017, 20:40 (Update 27-2-2017, 20:40)

,,Een beetje meer charme en een stuk minder goedkope retoriek zouden een grote bijdrage kunnen leveren aan het beschermen van Britse belangen'', zei de voormalige conservatieve leider tijdens een speech. De sfeer rond de onderhandelingen zou ,,nu al verzuurd'' zijn.

Major waarschuwde verder voor een mogelijk onbedoeld gevolg van een brexit: Groot-Brittannië zou buiten de EU afhankelijker worden van de Verenigde Staten en daarmee ook van president Donald Trump, die volgens Major ,,minder voorspelbaar en minder betrouwbaar'' is dan zijn voorgangers.

Het is niet de eerste keer dat een voormalige Britse premier zich mengt in het discussie over het Britse vertrek uit de EU. Eerder deze maand riep Tony Blair zijn landgenoten al op zich met alle middelen te verzetten tegen de brexit.