El Salvador geschokt door dood nijlpaard

SAN SALVADOR - De gewelddadige dood van een bekend nijlpaard heeft in El Salvador geleid tot woedende reacties. Dat is opvallend, omdat het Centraal-Amerikaanse land behoort tot de gevaarlijkste plekken op aarde.

Door ANP - 27-2-2017, 20:08 (Update 27-2-2017, 20:08)

Het vijftienjarige nijlpaard Gustavito overleed zondag aan zijn verwondingen, nadat 's nachts was ingebroken in zijn verblijf in de nationale dierentuin. Het lijkt er volgens de BBC op dat de onbekende aanvallers het dier hebben mishandeld met slag- en steekwapens.

Medewerkers van de dierentuin ontdekten de volgende ochtend dat Gustavito zich vreemd gedroeg. Het dier weigerde te eten en wilde niet het uit het water komen. Daarop bleek dat de nek en kop van het nijlpaard onder de verwondingen zaten.

Hoewel geweld aan de orde van de dag is in El Salvador, leidt de dood van het dier volgens de Britse omroep tot veel ophef. Veel inwoners delen hun verdriet en walging via sociale media. De daders zijn ondertussen nog spoorloos.