Turkije: Gülen wil mogelijk naar Canada

ANKARA - De Turkse autoriteiten vrezen dat de in de VS wonende prediker Fethullah Gülen van plan is naar Canada te vluchten. Dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Turkije, bericht de krant Daily Sabah.

27-2-2017

De Turkse regering houdt Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Ankara vroeg de Amerikaanse regering eerder al om de uitlevering van de geestelijke, die bekendstaat als aartsrivaal van president Recep Tayyip Erdogan.

De Turkse autoriteiten hebben de VS recentelijk documenten gestuurd waaruit zou blijken dat aanhangers van Gülen boerderijen en grond hebben gekocht op meerdere plaatsen in Canada. Ankara wil dat de geestelijke tijdelijk wordt vastgezet om te voorkomen dat hij uitwijkt naar een ander land.