Oostenrijk wil geen campagne voerende Erdogan

ANP Oostenrijk wil geen campagne voerende Erdogan

ANKARA - De Oostenrijkse regering wil niet dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan campagne komt voeren voor een referendum over de Turkse grondwet. Minister Sebastian Kurz (Buitenlandse Zaken) zei maandag tegen de krant Heute dat hij niet zit te wachten op ,,campagneoptredens'' van Erdogan.

Door ANP - 27-2-2017, 17:59 (Update 27-2-2017, 17:59)

Oostenrijk heeft een grote Turkse gemeenschap. De opmerking van minister Kurz is dan ook slecht gevallen in Ankara. Vicepremier Numan Kurtulmus zei op een persconferentie dat de volksraadpleging geen zaak is waar Oostenrijk zich mee bezig moet houden.

Eerder zei ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen te willen voorkomen dat Erdogan een toespraak komt houden in verband met het referendum. Turken beslissen op 16 april onder meer over de vraag of hun land moet overstappen op een presidentieel systeem. Dat zou Erdogan meer macht geven.

Kurz benadrukte overigens dat Erdogan welkom is in Oostenrijk, als hij maar geen campagne komt voeren.