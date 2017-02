Trump wil defensiebudget fors verhogen

WASHINGTON - President Donald Trump heeft maandag gezegd dat hij het Amerikaanse defensiebudget dit jaar fors wil verhogen en dat hij van plan is dat te betalen door elders te bezuinigen. ,,We gaan meer doen met minder en maken de overheid slank en verantwoordelijk'', aldus Trump tijdens een bijeenkomst met gouverneurs.

27-2-2017

The Washington Post meldde dat Defensie 54 miljard dollar (ruim 50 miljard euro) meer te besteden krijgt, een stijging van 10 procent. ,,We moeten weer oorlogen gaan winnen'', aldus Trump. Volgens The New York Times moeten onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Bureau Milieubescherming (EPA) en andere overheidsinstellingen tientallen miljarden inleveren.

Trump kondigde tevens het voorstel aan veel meer geld uit te trekken voor publieke veiligheid. Hij zal dinsdag tijdens een toespraak in het Congres zijn ideeën ontvouwen over de investeringen in de infrastructuur. ,,Daar gaan we veel aan uitgeven.'' Naast veiligheid komen ook onderwerpen als belastingen, werkgelegenheid, handel, immigratie en gezondheidszorg aan de orde.

Het Congres buigt zich in maart over de begrotingsvoorstellen. De scherpe randjes werden daar in het verleden meestal vooraf vanaf geslepen op de departementen, maar nu is een president aan de macht die erop gebrand is daadkracht te tonen. Trump ontwikkelde zijn budgetplan in nauwe samenwerking met financieel adviseurs Mick Mulvaney en Gary Cohn en Witte Huis-strateeg Steve Bannon.