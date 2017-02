AzG kraakt Europees vluchtelingenbeleid

AMSTERDAM - Tienduizenden vluchtelingen uit Eritrea moeten noodgedwongen hun leven op het spel zetten om Europa te bereiken, terwijl ze daar in vrijwel alle gevallen asiel krijgen. Dat stelt Artsen zonder Grenzen, dat in een maandag gepubliceerd rapport felle kritiek uit op het Europese vluchtelingenbeleid.

Door ANP - 27-2-2017, 16:38 (Update 27-2-2017, 16:42)

,,Van 90 procent van de vluchtelingen uit Eritrea die Europa bereiken, wordt de asielaanvraag goedgekeurd'', zei directeur Arjan Hehenkamp van de hulporganisatie. ,,Toch doet Europa er alles aan om te zorgen dat zij de Europese kust niet kunnen bereiken.''

Eritreeërs die de dictatuur in hun thuisland ontvluchten, riskeren tijdens hun tocht door Afrika te worden ontvoerd, verkracht of beroofd. Daarna wacht een levensgevaarlijke tocht over de Middellandse Zee.

AzG hekelt het feit dat de Europese Unie en EU-lidstaten de banden aanhalen met Afrikaanse landen als Libië en Soedan, om zo te voorkomen dat vluchtelingen de EU bereiken. Zij worden zo in de armen gedreven van mensensmokkelaars, concludeert de hulporganisatie.

Hehenkamp: ,,Grensbewaking wordt uitbesteed aan onveilige landen en hulpfondsen worden alleen toegekend onder de voorwaarde dat mensen buiten de deur worden gehouden. Mensen worden in de steek gelaten en hebben geen andere keus dan hun leven op het spel te zetten.''