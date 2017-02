Topman al-Qaeda gedood

IDLIB - Abu al-Khayr al-Masri, een van de meest ervaren leiders van al-Qaeda, is door een Amerikaanse aanval met een drone om het leven gekomen. Dat hebben verscheidene bronnen, waaronder de jihadistische organisatie Jabhat Fatah al-Sham, maandag bevestigd. Ook het Pentagon beaamde zondag met een onbemand vliegtuigje een raket te hebben afgevuurd op een terroristisch doelwit in het noodwesten van Syrië.

Door ANP - 27-2-2017, 15:54 (Update 27-2-2017, 15:54)

Al-Masri (59), een schoonzoon van Osama bin Laden, werd gezien als de nummer twee van al-Qaeda achter Ayman al-Zawahiri, evenals hij afkomstig uit Egypte. Hisham al-Hashimi, een deskundige op het gebied van salafistische groeperingen uit Bagdad, zei in The Guardian dat de uitschakeling van al-Masri een gevoelige klap is voor al-Qaeda. ,,Net zo significant als de dood van Bin Laden. Al-Masri was de ideologische leider van de organisatie in Irak, Syrië en Jemen.''