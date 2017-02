Duitse gegijzelde gedood op Filipijnen

ANP Duitse gegijzelde gedood op Filipijnen

MANILLA - Op de Filipijnen heeft de islamitische terreurgroep Abu Sayyaf maandag een video vrijgegeven, die de onthoofding van een Duitse gijzelaar zou tonen. Duitse veiligheidsdiensten gaan ervan uit dat hij echt dood is.

Door ANP - 27-2-2017, 13:29 (Update 27-2-2017, 13:29)

De zeventigjarige man werd in november ontvoerd tijdens een zeiltocht met zijn partner. De 59-jarige vrouw werd toen al gelijk vermoord.

De Duitser werd gevangengenomen op het eiland Jolo in het zuidwesten van de eilandenstaat. Zijn laatste levensteken kwam medio februari toen hij in een viedoboodschap om hulp vroeg. Abu Sayyaf had bedreigd hem te vermoorden als niet een losgeld van 30 miljoen Filipijnse pesos (ongeveer 570.000 euro) zou worden betaald.

Abu Sayyaf heeft volgens het Filipijnse leger meerdere gevangenen. Een van hen is de Nederlander Ewold Horn. Hij zit al sinds begin 2012 vast.

De rebellen van Abu Sayyaf zijn actief in islamitische gebieden van de grotendeels christelijke Filipijnen en hebben een reputatie ontwikkeld als meedogenloze ontvoerders.