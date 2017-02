Miljoenen zonder water in Chileense hoofdstad

SANTIAGO - Door noodweer en aardverschuivingen zitten in de Chileense hoofdstad Santiago vier miljoen mensen zonder water. De rivier de Maipo is als gevolg van het natuurgeweld zodanig vervuild dat deze tijdelijk niet meer geschikt is voor waterwinning.

Door ANP - 27-2-2017, 12:06 (Update 27-2-2017, 12:06)

De bevolking is aangewezen op flessenwater en de autoriteiten hebben bevolen dat restaurants en bedrijven gesloten moeten blijven. Ook scholen gaan volgens de BBC niet open.

Hulpdiensten melden dat het water dat van de bergketen de Andes spoelt, wegen heeft versperd en dat duizenden mensen van de buitenwereld zijn afgesloten. Ten minste vier mensen zijn omgekomen in de overstromingen.

Chili kampte eerst nog met maandenlange droogte en grote natuurbranden.