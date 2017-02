Iraniër die VS niet in mag wint Oscar

LOS ANGELES - De Iraanse film The Salesman van regisseur Ashgar Farhadi heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar voor beste buitenlandse film gewonnen.

Door ANP - 27-2-2017, 4:59 (Update 27-2-2017, 4:59)

De prijs ging dus niet naar de Duitse komedie Toni Erdmann. In deze film speelt de Nederlandse actrice Hadewych Minis een bijrol.

Farhadi was niet bij de uitreiking aanwezig. Hij mocht in eerste instantie niet naar de VS reizen vanwege het inreisverbod van president Donald Trump. Iran behoorde tot de zeven landen die volgens Trump een substantiële dreiging voor de VS vormden.

Het is de tweede maal dat Farhadi een Oscar wint; eerder won hij al de prijs voor het drama A Separation. The Salesman vertelt over een koppel waarvan de relatie onder druk komt te staan als zij hun appartement moeten verlaten tijdens werkzaamheden.