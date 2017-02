Oppositiekandidaat Ecuador voorop in peiling

QUITO - De centrumrechtse presidentskandidaat van de oppositie in Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, loopt in een zondag gepubliceerde opiniepeiling voor op de linkse regeringskandidaat Lenín Moreno Garcés. Lasso heeft in de jongste peiling 52,1 procent van de bijna 3000 ondervraagden achter zich, Moreno 47,9 procent. De beslissende ronde van de presidentsverkiezing is 2 april.

Door ANP - 26-2-2017, 22:08 (Update 26-2-2017, 22:08)

Aan de eerste ronde van de presidentsverkiezingen deden afgelopen zondag 19 februari nog acht kandidaten mee. Moreno won ruim met 39,33 procent van de stemmen. Maar daarmee is een tweede ronde nodig en als de aanhang van de verschillende tegenstanders van de linkse regering zich achter Lasso scharen, lijkt ex-bankier en voormalig minister Lasso favoriet.

Ecuador heeft sinds begin 2007 een linkse regering onder leiding van de scheidende president Rafael Correa. Die beschermt sinds juni 2012 de Australische oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, in de ambassade in Londen. Lasso heeft in de verkiezingscampagne gezegd dat hij Assange uit die ambassade weg wil hebben. Assange nam zijn toevlucht tot de ambassade nadat Engeland had bepaald dat hij moest worden uitgeleverd aan Zweden naar aanleiding van een klacht over verkrachting. Assange vreest ook uitlevering aan de VS.