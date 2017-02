Motief dodenrit Heidelberg nog onduidelijk

HEIDELBERG - Na de dodelijke autorit in het centrum van Heidelberg tast de Duitse politie nog in het duister over het motief van de bestuurder. De vermoedelijke dader is wel buiten levensgevaar maar kan nog niet verhoord worden.

Door ANP - 26-2-2017, 13:57 (Update 26-2-2017, 13:57)

De autoriteiten hebben geen enkele aanwijzing dat het om een terreuraanslag gaat. De verdachte is een 35-jarige Duitsers uit de regio Heidelberg en is niet bekend bij de politie. De man reed zaterdag met zijn huurauto in op een menigte mensen op de Bismarckplatz. Daarbij kwam een 73-voetganger om het leven, twee anderen raakten licht gewond.

De automobilist maakte zich na zijn dodenrit uit de voeten, maar hij kon al snel worden omsingeld door de gealarmeerde politie. Ondanks aandringen van de agenten weigerde de man zijn mes af te geven. Daarop besloten de agenten de man neer te schieten. De verdachte werd geraakt in zijn buik en kon daarna worden overmeesterd.