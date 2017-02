Vijf gewonden door auto op trottoir Londen

LONDEN - Vijf mensen zijn zondag in het oosten van Londen gewond geraakt doordat een auto het trottoir opreed. De politie arresteerde de chauffeur. Hij wordt verdacht van het toebrengen van lichamelijk letsel door roekeloos rijden.

Door ANP - 26-2-2017, 12:53 (Update 26-2-2017, 12:53)

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht maar verkeren niet in levensgevaar.

Het incident in de Britse hoofdstad was het derde dit weekeinde waarbij voertuigen het publiek inreden. In de VS verwondde een dronken bestuurder van een terreinwagen 28 mensen in New Orleans. In het Duitse Heidelberg pleegde een man een aanslag door met opzet het publiek in te rijden. Daardoor kwam een 73-jarige man om het leven en raakten twee mensen gewond.