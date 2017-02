Tweeling verdrinkt in wasmachine

NEW DELHI - In India is zaterdag een tweeling van drie jaar verdronken in een wasmachine. Hun moeder ging even naar de winkel om wasmiddel te kopen, toen zij terugkwam waren de kinderen nergens te bekennen. Even later vond de moeder haar kroost in de met water gevulde bovenlader wasmachine.

Door ANP - 26-2-2017, 11:16 (Update 26-2-2017, 11:16)

Hulp mocht niet meer baten. Volgens de politie in New Delhi gaat het waarschijnlijk om een ongeluk.