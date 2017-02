Iran houdt grote scheepsoefening in Golf

TEHERAN - Iran is begonnen met een grote scheepsoefening in de Perzische Golf en Indische Oceaan. Dat heeft Iran zondag gezegd.

Door ANP - 26-2-2017, 11:06 (Update 26-2-2017, 11:06)

De jaarlijkse oefening kan de spanning tussen de VS en Iran verder doen oplopen. Vorige maand waarschuwde president Trump dat Iran speelde met vuur na het lanceren van een raket. Aan de oefening doen marineschepen, helikopters en onderzeeboten mee. De Vijfde vloot van de Amerikaanse marine is in hetzelfde gebied gestationeerd. Vorige maand vuurde een torpedobootjager waarschuwingsschoten af toen een vaartuig van de Revolutionaire Garde met hoge snelheid naderde.

De Verenigde Staten hebben sancties uitgevaardigd vanwege de Iraanse rakettest.