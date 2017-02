Onlusten in Atheense anarchistenwijk Exarchia

ATHENE - Anarchisten hebben in de nacht van zaterdag op zondag huisgehouden in de wijk Exarchia in de Griekse hoofdstad Athene. Ze gooiden met molotovcocktails en stenen naar de politie. Ook staken ze vuilcontainers in brand. De politie sloot de straten rond de Technische Universiteit zijn enige tijd af.

Door ANP - 26-2-2017, 9:51 (Update 26-2-2017, 9:51)

Exarchia geldt al jaren als anarchistenbolwerk in Athene. In 2016 sloot de Atheense politie de bureaus in deze buurt. Dit jaar lijkt het geweld te verergeren. Al meerdere keren zijn bussen tot stoppen gedwongen, waarna de passagiers de bus moesten verlaten. Daarna werd de bus in brand gestoken.

Exarchia ligt tussen twee belangrijke universiteiten. De oppositionele socialistische partij PASOK, extreem linkse groeperingen en mensenrechtenbewegingen hebben er hun hoofdkantoren. De wijk herbergt ook verslaafden.