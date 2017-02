Hongersnood dreigt in Somalië

MOGADISHU - De tekenen voor een acute hongersnood in Somalië worden steeds duidelijker. Dat zegt hulporganisatie Save the Children zondag. ,,Baby's sterven, aan de kant van weg liggen kadavers en wanhopige nomaden trekken door de straten met lege waterbussen", beschrijft een woordvoerder de situatie in de Somalische regio Puntland.

Door ANP - 26-2-2017, 9:09 (Update 26-2-2017, 9:09)

De VN schatten dat alleen al 900 miljoen dollar nodig is om in Somalië een ,,verwoestende hongersnood" te voorkomen. Daar kampen ruim 6 miljoen mensen met voedseltekorten. Bijna 1,4 miljoen kinderen in de Afrikaanse landen Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen zijn ernstig ondervoed. Als deze kinderen niet snel worden geholpen, dreigt de hongerdood, zo waarschuwt Unicef. In 2011 kwamen ruim een kwart miljoen mensen om door honger in deze regio.

De droogte in deze regio wordt veroorzaakt door El Niño, een wereldwijd natuurverschijnsel waarbij de oceanen veel warmte afgeven. Het kan leiden tot overstromingen door hevige regenval of juist tot enorme droogte.