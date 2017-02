Auto rijdt in op publiek Mardi Gras

NEW ORLEANS - Een auto is zaterdagavond (lokale tijd) ingereden op het publiek bij een Mardi Gras-parade in New Orleans. Amerikaanse media schrijven dat er tientallen gewonden zijn gevallen. Volgens de politie zijn zeker twaalf daarvan zwaargewond.

Door ANP - 26-2-2017, 4:34 (Update 26-2-2017, 4:34)

De auto zou rond 18.45 uur het publiek zijn gereden dat aan het kijken was naar de Endymion Parade in de jazz-metropool. De politie meldt dat de auto aan het afremmen was toen die tegen de richting van de parade in reed. Alvorens de auto het publiek inreed ramde het eerst twee andere wagens. Zeker 28 mensen raakten gewond, 21 daarvan zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een persoon gearresteerd. Er zou geen sprake zijn geweest van een terroristische actie. De burgemeester van New Orleans zei dat de bestuurder dronken was.

Mardi Gras is de Amerikaanse variant van carnaval en wordt gevierd in New Orleans in de staat Louisiana. De Endymion Parade is de grootste optocht van de tachtig parades die Mardi Gras kent.